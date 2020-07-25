قبل آخر مباراة له بالدوري الإنجليزي… سيلفا: ألقابي مع سيتي فاقت كل أحلامي

قال لاعب كرة القدم الإسباني، ديفيد سيلفا، إن الألقاب التي حققها مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فاقت أحلامه.

ويستعد سيلفا، 34 عاما، لخوض آخر مباراة له بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمام نوريتش سيتي غدا الأحد.

وقال سيلفا "عندما استرجع الماضي لم أتخيل أبدا في أقصى أحلامي جموحا تحقيق كل ذلك، عندما تكون شابا لا تحلم بكل هذه الأشياء"، بحسب "رويترز".

Editing a "farewell David Silva" package for tomorrow evening's Men In Blazers Show with tears in my eyes (530 PM ET tomorrow on @NBCSportsSoccer) 😢 pic.twitter.com/43OV4OFliu — Men in Blazers (@MenInBlazers) July 19, 2020

وأضاف "تحلم بأن تكون لاعب كرة ثم لاعب كرة محترف ثم اللعب بالدرجة الأولى ولكن لا تفكر في إمكانية تحقيق كل شيء ممكن".

وتابع "أريد أن يذكرني الناس بأنني شخص لطيف واستمتع باللعب وأن يستمتع الجمهور بأدائي وهذا بسيط".

🗓️ "Un jour une légende de Premier League" : David Silva ! 🇪🇸



"El Mago" va disputer son dernier match en Angleterre avec Manchester City ce dimanche sur @canalplus 👏🪄 pic.twitter.com/duBF7lf6qE — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 24, 2020

وسيرحل اللاعب الإسباني الذي سجل 60 هدفا في 308 مباريات بالدوري عن استاد الاتحاد عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم.

ونال سيلفا جائزة لاعب الشهر في الدوري مرة واحدة فقط رغم أنه من أكثر لاعبي سيتي ثباتا في المستوى لكنه لا ينشغل كثيرا بالجوائز الفردية.

وحقق سيلفا 11 لقبا في عشرة مواسم مع سيتي منها أربعة ألقاب في الدوري الممتاز منذ انضمامه من بلنسية في 2010.