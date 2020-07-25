تقارير: إنتر ميلان قريب للغاية من ضم ميسي

يتواجد والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، في مدينة ميلانو الإيطالية بحلول أغسطس/أب المقبل كما سيحصل على شقة في إقليم لومبادريا، لتزداد التكهنات حول انتقال نجله إلى إنتر.

وبحسب راديو "راي" الإيطالي، سيكون مستقبل ميسي مع إنتر، الذي يعد الرقم 1 في قائمة المهتمين بالأرجنتيني.

وأوضحت الإذاعة أن ميسي يحصل حاليا على 30.5 مليون يورو خالصة الضرائب في الموسم، ومع قانون الضرائب الإيطالي فأن توقيع ميسي لإنتر سيكلف النادي 39.5 مليون يورو سنويا.

وسيدفع ميسي الضرائب على 50% من أرباحه فقط، وهو ما يفعله كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أيضا.

ويتبقى في عقد ميسي مع برشلونة موسما واحدا، ولن يرحل إلا في صيف 2021.

وسجل ميسي خلال الموسم الحالي 30 هدفا وصنع 26 في 42 مباراة بجميع المسابقات، ويستعد الساحر الأرجنتيني لخوض منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي.

وقال ماركو ترونكيتي المدير التنفيذي لشركة "بيريلي" التي ترعى نادي إنتر في وقت سابق، إنه قد يساعد في ضم ليونيل ميسي من برشلونة لكنه لن يتمكن من القيام بجهد كبير في الصفقة.