نجم نادي الزمالك السابق يعترف برشاوى الحكام في أفريقيا.. فيديو

فجر فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث زعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية ومنتخب مصر لمساعدتهم على تحقيق الفوز.

وقال جعفر عبر قناة الزمالك: "كان الحكم ينزل مصر ويطلب الذهاب إلى مدينة بورسعيد للتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة المقابل المادي (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا أو طرد لاعب من الفريق المنافس والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

وأضاف أن "هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثه، مشيرا إلى أن منتخب مصر أيضا تمت مجاملته فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات".

وتابع "الكرة كانت تدخل جول مصر والحكم لا يحسبها، موضحا لولا المجاملة لم نكن لنوصل كأس العالم 1990".

ومن جانبه، رد الإعلامي المصري أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملة بعض الحكام الأفارقة لمنتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 1990.

وقال شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على مدى 6 سنوات كاملة كابتن للنادي الأهلي وأيضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم أجلس يوما مع حكم في مباراة لا محليا ولا أفريقيا ولا دوليا".

علي مدي ست سنوات كامله كابتن للنادي الاهلي وايضا كنت كابتن لمنتخب مصر لم اجلس يوما مع حكم في مباراه لا محليا ولا افريقيا ولا دوليا — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 24, 2020

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى مونديال 1990، على حساب الجزائر، بعد الفوز في مواجهة الحسم بالقاهرة بهدف دون رد.