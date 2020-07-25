إبراهيموفيتش: تعتقدون أنني انتهيت؟.. أنتم لا تعرفوني

استبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، اعتزال كرة القدم قريبا، في شريط مصور نشره، السبت، يستعرض مراحل مسيرته الزاخرة بالأهداف والألقاب.

وقال إبراهيموفيش بحسب ما نقلته وكالة "فرانس بريس": "اعتقدتم أنني انتهيت، أن مسيرتي ستنتهي قريبا؟ أنتم لا تعرفوني".

وتابع إبراهيموفيتش "طوال حياتي كنت مضطرا للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى".

وأضاف "والآن تعتقدون أنني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم. أنا زلاتان إبراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالإحماء".

يذكر أن زلاتان يبلغ من العمر 39 عاما، ولعب للعديد من الأندية الأوروبية القوية منها يوفنتوس وقطبي ميلان في إيطاليا، وبرشلونة في إسبانيا وباريس سان جيرمان الفرنسي، وهداف منتخب بلاده التاريخي برصيد 62 هدفاً.