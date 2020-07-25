سان جيرمان يؤكد إصابة مهاجمه مبابي في الكاحل

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة المهاجم كيليان مبابي بالتواء في الكاحل خلال الفوز على سانت إيتيين في نهائي كأس فرنسا، وأكد أنه سيقيم حالة اللاعب في غضون ثلاثة أيام.

وتعرض مبابي لخطأ عنيف من لويك بيرين مدافع سانت إيتيين وسقط اللاعب البالغ عمره 21 عاما أرضا قبل استبداله. وتعرض بيرين للطرد بسبب هذا الخطأ وفاز سان جيرمان 1- صفر وأحرز الكأس أمس الجمعة.

وقال سان جيرمان عن إصابة مبابي في بيان إنه "يعاني من التواء خطير في الكاحل الأيمن... سيتم إعادة تقييم حالته في غضون 72 ساعة".

وأبلغ مبابي، الذي عاد إلى الملعب باستخدام عكازين بعد الاستراحة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم التتويج بلقب الكأس أنه يعاني من شرخ لكنه لا يعتقد أن يكون تعرض لكسر.

ولم يعلن بطل فرنسا عن موقف مبابي من مباراة يوم الجمعة أمام أولمبيك ليون في نهائي كأس رابطة الدوري مع محاولة نادي العاصمة حصد أربعة ألقاب هذا الموسم. وفقا لـ "رويترز".

ويلعب سان جيرمان أيضا مع أتلانتا في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وستقام المواجهة في لشبونة في 12 أغسطس/ آب.