كابيلو: هازارد لم يحتمل الضغوط بعد الانتقال لريال مدريد

وانضم هازارد إلى العملاق الإسباني قادما من النادي اللندني بناء على عقد لمدة خمسة أعوام مقابل مبلغ قياسي قدر بنحو 100 مليون يورو (116.54 مليون دولار) قبل موسم 2019-2020.
وقاد لاعب منتخب بلجيكا تشيلسي للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مرتين خلال وجوده في ستامفورد بريدج لكنه فشل في تحقيق انجازات مماثلة في العاصة الإسبانية بعد أن تعثرت مسيرته بسبب الإصابات التي تقلصت بسببها مشاركته إلى 21 مباراة فقط في جميع المنافسات خلال الموسم الحالي.
وقال كابيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية "لم يكن نفس اللاعب الذي كان في تشيلسي وتعرض لإصابات لمدة طويلة.. لم يندمج تماما (في إسبانيا)".
وأضاف المدرب الإيطالي الذي فاز ريال تحت قيادته بلقب الدوري الإسباني مرتين "دائما كنت أعتبره لاعبا كبيرا لكن مسؤولية اللعب في ريال ثقيلة وتعثر هازارد تحت وطأة هذا العبء هذا الموسم. بالتأكيد سيكون أفضل في الموسم المقبل". بحسب "رويترز".
The Belgian Duo are Champions 🏆🇧🇪 #RealMadrid #Halamadrid #courtois #Hazard pic.twitter.com/PkknnX7urv— Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) July 17, 2020
ومع تراجع مستوى ومشاركة هازارد قدم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة موسما كبيرا مع ريال محرزا 21 هدفا في الدوري ليقود الفريق إلى حصد اللقب المحلي للمرة 34 ليعزز النادي الملكي رقمه القياسي في عدد مرات التتويج.
Why does Bale have to be a killjoy?— DamiiMarco™🥀 (@AlegeDamii) July 16, 2020
Can someone explain please?? #HalaMadrid #Hazard #Bale #viniciusjr #Messi #Setien pic.twitter.com/Ot2sYsuFRS
وعن بنزيمة قال كابيلو الذي سبق له تدريب منتخب إنجلترا أيضا "لقد أصبح أحد ركائز ريال مدريد الأساسية وتولى المسؤولية التي كانت بعيدة عنه عندما كان يلعب إلى جانب كريستيانو رونالدو. لديه موهبة فطرية في التهديف وقد أثبت ذلك فعليا".
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