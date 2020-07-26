رسميا... "فيفا" يدعو المنتخبات العربية للمشاركة في كأس العرب 2021 بقطر

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابا رسميا للاتحادات العربية الـ22، دعاها من خلاله للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر 2021.

وبحسب موقع بوابة "الشرق" القطرية، يُعد هذا الخطاب دعوة رسمية لاتحادات المنتخبات العربية، من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها العام القادم 2021، وذلك قبل سنة من الحدث العالمي الأكبر، المتمثل بمونديال قطر 2022.

وقال إنفانتينو في دعوته: "يسعدني جدا أن أتشرف شخصيا بدعوة منتخبكم الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 والتي ستجري في قطر. سيكون لهذا الحدث الخاص والمميز أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة".

وأضاف: "يرغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة في ظل استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022".

وكان "فيفا" بالمشاركة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، قد أعلن عن تنظيم بطولة للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل، على الملاعب المخصصة لمنافسات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وستقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ومن المقرر أن يشارك فيها 22 منتخبا عربيا من قارتي أفريقيا وآسيا.