"القائمة السوداء".. منع لاعب الأهلي المصري من اللعب في السعودية

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم المهاجم المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي، ضمن القائمة السوداء للاعبين في الدوري السعودي.

ومنع الاتحاد السعودي أي ناد من أندية الدوري بالتعاقد مع وليد أزارو بداية من الموسم المقبل 2020/2021 وما يليه من مواسم مقبلة بسبب أزمته مع نادي الاتفاق.

وأعلن الاتحاد السعودي في بيان رسمي أنه تلقى خطابا من نادي الاتفاق، بشأن رفض اللاعب تمديد تعاقده مع النادي لاستكمال الموسم الحالي بعد فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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عدم إمكانية التفاوض أو التعاقد لأندية السعودية مع اللاعب وليد أزارو. pic.twitter.com/ldtngNaszx — شبكة الاتفاق (@EFC_net) July 26, 2020

وكان أزارو قد انضم للاتفاق على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من الأهلي المصري.

وأعلن اللاعب أنه رفض تجديد تعاقده مع الاتفاق بسبب طلب الاتفاق منه تخفيض راتبه خلال فترة توقف نشاط كرة القدم.