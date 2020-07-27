كلوب يكشف سر "خلطة" نجاح ليفربول وما ينتظر محمد صلاح ورفاقه الموسم المقبل

وقال كلوب، في مقابلة مع موقع "ليفربول" الرسمي، إن فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ" لم يكن ممكنا لولا الأجواء الإيجابية، التي تم ترسيخها في "ميلوود" (ملعب تدريب ليفربول).

وأشار كلوب إلى أن تلك هي "سر خلطة" ليفربول السرية، التي جعلته يحصد لقب الدوري الإنجليزي.

وأشار كلوب إلى أنه لذلك السبب أصر على التقاط صورة تذكارية مع كل لاعب وموظف في منشأة ميلوود كل عام، لأن هذا هو سر النجاح.

وتابع مدرب ليفربول قائلا "نجاح الريدز الموسمين الماضيين، لم يكن ليتحقق دون عمل الجميع معا".

وأوضح بقوله "دون هذا الجو لم يكن ليحدث أي شيء من تلك الإنجازات، هذا أفضل وصف. لا أعتقد أنه من قبيل المصادفة أننا قمنا بتطبيق هذه الصور التذكارية لمدة عامين مع جميع موظفي ميلوود، وفي هذين العامين، بدأنا في الفوز بالأشياء".

واستدرك قائلا "نحن نقيم هناك أعياد ميلاد لكل العاملين بدءا من عمال النظافة وحراس البوابات والأمن، نحن نسعى لخلق جو إيجابي بأننا فريق واحد، وهذا ما ينعكس على النتائج".

ولكن حذر كلوب من أن الأمور لن تكون سهلة أمام محمد صلاح ورفاقه في ليفربول الموسم المقبل، مشيرا إلى أن "الأصعب قادم".

وقال كلوب: "مهما يقول الناس، لن يكون مهما للموسم المقبل، لأنه علينا أن نكون جاهزين حتما".

وتابع مدرب ليفربول: "لقد رأينا عودة يونايتد، ظن الناس أن ليس لديهم فرصة (لتحقيق أحد مراكز دوري الأبطال) ولكن رأينا أنه مع قدوم لاعب أو اثنين، كم هم جيدون وما هي إمكاناتهم، وبالطبع لن يكونوا أسوأ الموسم المقبل، وهناك تشلسي أيضا الآن".

وأردف المدرب الألماني بقوله "لن ينحصر الأمر بيننا وبين سيتي، كما في العامين الماضيين، حيث سيطرنا مع سيتي على قمة جدول الترتيب، وسيطر سيتي عليها لأربع أو خمس سنوات قبل ذلك".