الكشف عن أسباب رفض أرتور العودة إلى برشلونة وتمرده على الفريق

فبحسب ما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن البرازيلي يعيش حالة من الغضب بسبب الطريقة التي تصرف فيها نادي برشلونة معه، في المفاوضات مع يوفنتوس.

ليبلغ أرتورو ميلو إدارة فريقه الإسباني بعدم رغبته إرتداء قميص النادي من جديد، وإلغاء تعاقده عن طريق بعض المحامين الذين يتوسطون لحسم كل شيء في الأيام المقبلة.

هذا وحصل البرازيلي على فترة راحة بعد انتهاء بطولة الدوري الإسباني على أن يعود من البرازيل في الأيام القادمة للاستعداد برفقة فريقه الإسباني لبطولة دوري الأبطال، في الوقت الذي يرفض فيه العودة وغير مكترث بالعقوبات التي هدد بفرضها النادي الإسباني عليه.

يذكر بانها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها البرازيلي عن تمرده عقب بيعه ليوفنتوس، حيث ذهب لكيكي سيتيين مدرب برشلونة، قبل اللقاء الأخير في الدوري وأخبره بشعوره ببعض الألم في الكاحل، ولم يخضع للفحص الطبي من قبل النادي.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن عن رحيل أرتور لصفوف يوفنتوس قبل أسابيع، وضم اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط ملعب البيانكونيري، بحسب ما نقل موقع "جول".