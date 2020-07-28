إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

ذكرت إذاعتا راديو استاديو وكوبي الإسبانيتان، أن لاعبا في ريال مدريد أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لاختبار طبي أمس الاثنين.

وكتبت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز، عبر "تويتر" أن اللاعب هو ماريانو دياز، والذي بقي في منزله منعزلا عن الفريق.

🚨Un jugador del @realmadrid ha dado POSITIVO por Covid-19!!



*Está CONFINADO en su casa y por supuesto NO ha entrenado hoy. Se pierde el partido contra el Manchester City



Via Fernando Burgos #Radioestadio pic.twitter.com/7nbk80z4Lf — Radioestadio (@Radioestadio) July 28, 2020

وأوضحت إذاعة راديو استاديو أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة لريال مدريد والتي يحتاج فيها الفريق للفوز في ملعب الاتحاد على مانشستر سيتي.

Mariano, aislado en su casa. https://t.co/oPnXE1B1Wy — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) July 28, 2020

ويحل بطل الليغا ريال مدريد ضيفا على السيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الأخير قد فاز في سانتياغو برنابيو بنتيجة 2-1.