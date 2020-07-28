إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

وكتبت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز، عبر "تويتر" أن اللاعب هو ماريانو دياز، والذي بقي في منزله منعزلا عن الفريق.
🚨Un jugador del @realmadrid ha dado POSITIVO por Covid-19!!— Radioestadio (@Radioestadio) July 28, 2020
*Está CONFINADO en su casa y por supuesto NO ha entrenado hoy. Se pierde el partido contra el Manchester City
Via Fernando Burgos #Radioestadio pic.twitter.com/7nbk80z4Lf
وأوضحت إذاعة راديو استاديو أن اللاعب سيغيب عن المباراة المقبلة لريال مدريد والتي يحتاج فيها الفريق للفوز في ملعب الاتحاد على مانشستر سيتي.
Mariano, aislado en su casa. https://t.co/oPnXE1B1Wy— Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) July 28, 2020
ويحل بطل الليغا ريال مدريد ضيفا على السيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان الأخير قد فاز في سانتياغو برنابيو بنتيجة 2-1.
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