البحرين تستحوذ على 20% من أسهم ناد فرنسي

وسمح لصندوق سيادي بحريني بالاستحواذ على 20% من الشركة بينما سيحتفظ بيار فيراتشي المالك الرئيسي للنادي بحصة 77%.
ولم يشارك فريق الرجال بهذا النادي في منافسات الدرجة الأولى منذ عام 1974.
[📝COMMUNIQUE] - Le Royaume du Bahreïn nouveau partenaire stratégique du Paris FC.— Paris FC (@ParisFC) July 27, 2020
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وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن البحرين أنفقت 5 ملايين يورو للاستحواذ على 20% من أسهم النادي.
وأعلن النادي ضم المدرب، جان مارك نوبيلو، الذي خاض عدة تجارب في الجزائر والامارات ولبنان، كمدير فني.
وتواصل البحرين استثماراتها الرياضية، بعد إطلاقها في 2016 فريق البحرين-ماكلارين للدراجات الهوائية، وتستضيف منذ 2004 جائزة كبرى للفورمولا واحد.
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