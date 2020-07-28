البحرين تستحوذ على 20% من أسهم ناد فرنسي

استحوذت البحرين على حصة 20% من أسهم فريق "باريس أف سي" الفرنسي لكرة القدم، لتصبح بذلك المملكة الخليجية الراعي الرئيسي للنادي، وهو أحد أندية الدرجة الثانية في فرنسا.

وسمح لصندوق سيادي بحريني بالاستحواذ على 20% من الشركة بينما سيحتفظ بيار فيراتشي المالك الرئيسي للنادي بحصة 77%.

ولم يشارك فريق الرجال بهذا النادي في منافسات الدرجة الأولى منذ عام 1974.

[📝COMMUNIQUE] - Le Royaume du Bahreïn nouveau partenaire stratégique du Paris FC.



Toutes les informations ⬇#ExploreBahrain — Paris FC (@ParisFC) July 27, 2020

​وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن البحرين أنفقت 5 ملايين يورو للاستحواذ على 20% من أسهم النادي.

وأعلن النادي ضم المدرب، جان مارك نوبيلو، الذي خاض عدة تجارب في الجزائر والامارات ولبنان، كمدير فني.

وتواصل البحرين استثماراتها الرياضية، بعد إطلاقها في 2016 فريق البحرين-ماكلارين للدراجات الهوائية، وتستضيف منذ 2004 جائزة كبرى للفورمولا واحد.