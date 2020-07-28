دوري الأبطال قد يحرم كريستيانو رونالدو من لقبه المنتظر

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى رغبة مدرب فريق يوفنتوس ماريسيو ساري إراحة كريستيانو رونالدو في مباراة كالياري القادمة من أجل استحقاقات دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أفادته صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" قد يقرر ساري إراحة رونالدو مع اقتراب بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من أن المنافسة على لقب هداف الدوري الإيطالي تبدو على أشدها بين النجم البرتغالي وتشيرو إيمبوبيلي، لاعب فريق لاتسيو.

وحتى الآن سجل إيموبيلي 34 هدفًا في الدوري الإيطالي فيما أحرز رونالدو 31 ، آخرها أمام سامبدوريا كما أهدر ركلة جزاء، من جانبها قالت "لاغازيتا ديلو سبورت" إن قائد منتخب البرتغال قد يبق في تورينو ولن يغادر إلى كالياري يوم الأربعاء.

وكان يوفنتوس قد حسم لقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى التاسع على التوالي والسادس والثلاثين تاريخيًا بعدما حقق الفوز على سامبدوريا بهدفين نظيفين، سجلهما كريستيانو رونالدو وفريدريكو بيرنارديسكي.

والجير ذكره أن اليوفي وعقب انتهاء بطولة دوري أبطال أوروبا سوف يقابل ليون الفرنسي في إياب دور الـ 16 على ملعب "آليانز ستاديوم" في تورينو، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي أقيمت على عشب ملعب الأضواء بفرنسا وفاز بها ليون وسجل الهدف الوحيد لوكاس توسارت في الدقيقة 31.

كريستيانو رونالدو صاحب الـ 35 عامًا شارك في 44 مباراة بكل المسابقات مع يوفنتوس وسجل 35 هدفًا وصنع 7 أخرين، في الدوري شارك في 32 مباراة وسجل 31 وصنع 6.