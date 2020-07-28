فريق تشرين بطلا للدوري السوري لكرة القدم... فيديو وصور

حقق نادي تشرين السوري لقب بطولة الدوري السوري لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بتغلبه على نادي الكرامة بهدف نظيف.

سجل الهدف اللاعب محمد مرمور في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

ورفع تشرين رصيده إلى 59 نقطة، منهيا المرحلة الـ26 والأخيرة من الدرجة الممتازة لبطولة الدوري السوري لكرة القدم.

© Sputnik . Morad Saeed جماهير فريق تشرين بعد الفوز بلقب بطولة الدوري السوري لكرة القدم 2020

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" صورة يعلن فيها نفسه بطلا للدوري السوري الممتاز.

ويعتبر اللقب هو الثالث لنادي تشرين في تاريخ الدوري السوري، بعد عامي 1982 و1997.

© Sputnik . Morad Saeed جماهير فريق تشرين بعد الفوز بلقب بطولة الدوري السوري لكرة القدم 2020

يذكر أن تشرين هو أحد فرق مدينة اللاذقية الواقعة على الساحل السوري.