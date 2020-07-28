"شباب الأهلي دبي" و"النصر" الإماراتيان يتفاوضان مع الإسباني دافيد سيلفا

وذكرت صحيفة AS الإسبانية، يوم الثلاثاء، أن لاتسيو يتفاوض مع الدولي الإسباني، منذ يوم الاثنين، وتوجد إرادة من الجانبين للتوصل إلى اتفاق، وذلك بناء على طلب من سيموني إنزاغي المدير الفني للفريق.

وودع سيلفا الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، لكنه سيواصل مع سيتي مباريات دوري أبطال أوروبا، وبعدها سيقرر وجهته المقبلة، حيث أبدت عدة أندية سعيها للتعاقد معه، منها شباب الأهلي والنصر، وكذلك لاتسيو الإيطالي.

وفاز سيلفا بأحد عشر لقبا، خلال عشر سنوات مع سيتي، بينها أربعة للدوري الممتاز، ولا يزال بإمكانه إنهاء مسيرته في سيتي على أعلى مستوى في حال الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.