هل يشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021 في قطر؟

كشف القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار، عن موقف الاتحاد من مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، المقرر إقامته في دولة قطر العام المقبل.

وقال العطار في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة 24": "وصلنا خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مثل جميع الاتحادات العربية بشأن المشاركة في كأس العرب".

وأضاف: "الملف يتم دراسته، وسيتم بحثه من كل الجوانب الفنية وغيرها، لكننا لم نتخذ قرار حتى الآن في هذا الملف".

وعن تدخل الدولة في حسم القرار، أجاب: "أكيد طبعا أنا قلت الملف بيدرس من جميع الجهات".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد وجه خطابا إلى الاتحادات العربية الـ22 للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 في قطر.

يُعد هذا الخطاب دعوة رسمية لاتحادات المنتخبات العربية، من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها العام المقبل2021، وذلك قبل سنة من الحدث العالمي الأكبر، المتمثل بمونديال قطر 2022.

وقال إنفانتينو في دعوته: "يسعدني جدا أن أتشرف شخصيا بدعوة منتخبكم الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 والتي ستجري في قطر. سيكون لهذا الحدث الخاص والمميز أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة".

وأضاف: "يرغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة في ظل استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022".

وكان "فيفا" بالمشاركة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، قد أعلن عن تنظيم بطولة للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل، على الملاعب المخصصة لمنافسات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وستقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ومن المقرر أن يشارك فيها 22 منتخبا عربيا من قارتي أفريقيا وآسيا.