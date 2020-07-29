دولة عربية جديدة تعلن عدم استئناف دوري الموسم الحالي بسبب تفشي كورونا

أعلن المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تتويج فريق "شباب بلوزداد" بلقب الدوري لموسم 2019 -2020.

عقد مكتب الاتحادية الجزائري لكرة القدم، برئاسة خير الدين زطشي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئاً لتحديد مصير الموسم الكروي 2019 -2020.

وقد تم الإعلان عن "شباب بلوزداد" بطلا لدوري المحترفين لموسم 2019-2020، الذي جرى تعليقه منذ منتصف مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقرر الاتحاد الجزائري تتويج "شباب بلوزداد" بطلا الموسم الحالي 2019 – 2020، وإلغاء السقوط والموسم القادم ب20 فريقا، بالإضافة إلى صعود الأربعة الأوائل من القسم الثاني إلى القسم الأول.

وكانت السلطات الجزائرية، قررت إغلاق مداخل العاصمة أمام القادمين إليها من المحافظات، وذلك في إطار خطط التصدي لفيروس كورونا، الذي يواصل انتشاره بشكل متصاعد، خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "الشروق" المحلية، فقيادة الدرك الوطني الجزائري، أكدت أن "قرار إغلاق جميع مداخل العاصمة الجزائر، يأتي في إطار تطبيق الإجراءات الخاصة بالتصدّي لانتشار فيروس كورونا"، مضيفة أن "القرار يستثني الأشخاص الذين يحملون رخص تنقل استثنائية".