"كاف" يعلن مواعيد نصف نهائي دوري الأبطال وفتح التقديم لاستضافة "النهائي"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والزمالك المصري والرجاء المغربي، بنظام الذهاب والإياب.

ووفقا لموقع "في الغول"، ذكر الاتحاد الأفريقي في بيانه: تقام مباراتي الذهاب في يومي 25 و26 سبتمبر في الدار البيضاء، ويعود تحديد الموعد للفريقين المغربيين وتفضيلاتهما".

وأضاف: "تقام مباراتي الإياب في القاهرة يومي 2 و3 أكتوبر، ويعود تحديد الموعد كذلك لتفضيلات الأهلي والزمالك ".

وتابع: "يقام نهائي البطولة أحد يومي 16 أو 17 أكتوبر/تشرين الأول، وهنا تبرز 3 خيارات:

1- في حال تأهل الأهلي والزمالك، تقام المباراة في القاهرة.

2- في حال تأهل الوداد والرجاء، تقام المباراة في الدار البيضاء.

3- أما لو تأهل فريقين من مصر والمغرب، فسيقام النهائي في ملعب محايد.

كما قرر الاتحاد الأفريقي فتح باب التقديم للملاعب الراغبة في استضافة النهائي المحايد حال حدوثه بدء من اليوم، وحتى 10 أغسطس/آب.