صحيفة: "فيفا" يصدر قرارا ضد نادي الزمالك المصري

قال جونسالو ألميدا، محامي مدرب نادي الزمالك المصري السابق جوزفالدو فيريرا، إن الخلاف القانوني مع "الأبيض"، انتهى بـ"انتصار رائع" لموكله، بعد تدخل لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أضاف ألميدا أن "الصراع القانوني بدأ بعد أشهر قليلة بعد فسخ الزمالك لعقده مع فيريرا ومساعديه في نوفمبر 2015، وحكمت لجنة شؤون اللاعبين في فيفا لصالح الطرف البرتغالي بالغرامة وإيقاف الزمالك من القيد".

أوضح المحامي أن "هذا انتصار رائع. الزمالك صمم على عدم دفع التعويض ولكن تدخل لجنة الانضباط حل الأمر بعد معركة كبرى".

وأتم "الأمر استلزم الوصول للمحكمة الرياضية ولجنة الانضباط في فيفا، لقد كانت معركة طويلة، وفيريرا وطاقمه يشعرون بالسعادة لانتهائها".

وكان الزمالك قدم استئناف الحكم بدفع 400 ألف دولار لصالح فيريرا ومساعديه في مارس الماضي، حيث قال الزمالك في خطابه إن النادي أودع مستحقات فيريرا في حساب باسمه بالفعل، لكن المدرب هرب وسافر إلى بلاده دون سابق إنذار، إلا أنه بحسب تصريحات ألميدا، فإن طعن الزمالك لم ينجح.

يذكر أن فيريرا تولى تدريب الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق مع النادي لقبي الدوري والكأس، فيما خسر كأس السوبر المصري أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ووصل إلى قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويتولى فيريرا (73 عاما) حاليا تدريب فريق سانتوس البرازيلي.