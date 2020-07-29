رئيس بايرن ميونيخ يتهم الاتحاد الأوروبي بالتساهل مع مانشستر سيتي

لم يقنع قرار محكمة التحكيم الرياضية بإلغاء عقوبة منع مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لمدة عامين، هاينز رومينغيه، رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

وقال رومينغيه في تصريحات نقلتها مجلة "Kicker" الألمانية: "أعتقد أن قرار المحكمة الرياضية صدر لأن الاتحاد الأوروبي ببساطة لم يقم بعمله بشكل جيد، ربما لم يكن مستعداً لهذه القضية، وفقاً لما سمعناه من مصادر مختلفة".

وأضاف: "القواعد واضحة، وتنص على عدم إنفاق أموال أكثر مما تجنيه لكي تتجنب العقوبة، يجب أن تكون تلك قاعدة أساسية وبارزة بشكل أكبر في المستقبل، وتتم معاقبة من يخالفها، ولكي يحدث ذلك، علينا تعديل القانون، لأن كرة القدم تغيرت بشكل كبير في السنوات العشر الماضية".

ورغم انتقاده الواضح لقرار محكمة التحكيم الرياضية هنَّأ رومينغيه إدارة مانشستر سيتي على تبرئتها من تهمة مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف، وقال في هذا الصدد: "تهانينا لإدارة مانشستر سيتي على الحكم، أنا سعيد من أجل صديقي بيب بوارديولا، أعرف ماذا تعني له المشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وقضت المحكمة مؤخراً بأن النادي الإنجليزي لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف، كما خفضت الغرامة المفروضة على مانشستر سيتي إلى 10 ملايين يورو (11.30 مليون دولار) بدلاً من 30 مليون يورو لعدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي (اليويفا).