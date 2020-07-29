محمد العويس يثير غضب جماهير الأهلي السعودي...فيديو

نشر الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالأهلي، فيديو مثيرا ألمح من خلاله بوجهته المقبلة بعد مغادرة الأهلي.

ونشر العويس مقطع فيديو يظهر فيه زميله عبد الفتاح عسيري وهو يحمل أغراضه ويرحل، وصورة له وهو يحمل نفس الأغراض ويريد الرحيل معه.

وأثار مقطع الفيديو موجة من الانتقادات وسط جماهير الأهلي على العويس، حيث أشارت إلى أن حارسها يرغب في الرحيل إلى النصر، وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت إلى أن نادي النصر يرغب في الحصول على خدمات العويس رغم سريان عقده مع الأهلي.

- غضب أهلاوي من مقطع فيديو نشره محمد العويس عبر حسابه في سناب شات يشير فيه لانتقال زميله في #الأهلي عبدالفتاح عسيري إلى #النصر pic.twitter.com/yhuTGcnSYd — قروب الحوت الازرق (@ALHILAL_60) July 29, 2020

وذكرت صحيفة "البلاد" السعودية أن نادي النصر عرض على الحارس مبلغ 30 مليون ريال، لكسر الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي، والمتبقي منه موسمان.

وانضم العويس للنادي الأهلي في صيف 2017، في صفقة أحدثت دويا جماهيريا وقتها، بسبب التنافس الكبير بين الأهلي والهلال للفوز باللاعب.