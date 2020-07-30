تحرك جديد من السعودية لإنقاذ صفقة الاستحواذ على نادي نيوكاسل

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، القرار السعودي بالاستئناف ضد قرار منظمة التجارة، سيؤثر لا محالة على مساعيها للاستحواذ على فريق "نيوكاسل" الإنجليزي.

وتواصل المملكة مساعيها للاستحواذ على النادي الإنجليزي، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق سيادي، يملك 80 % من أسهم الصفقة.

ويرأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صندوق الاستثمارات العامة.

وكانت منظمة التجارة العالمية أصدرت قرارا في يونيو/ حزيران أكدت فيه أن السعودية انتهكت حقوق الملكية الفكرية لشبكة "بي إن سبورت" القطرية ببث بعض مباريات الدوري الإنجليزي على أراضيها.

وفي رسالة إلى هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة العالمية، قالت الحكومة السعودية إنها ترفض استنتاج منظمة التجارة العالمية بأن المملكة توقفت عن اتخاذ إجراءات ضد القرصنة المتطورة التي قامت بها شبكة "بي آوت كيو BeutQ".