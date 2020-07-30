محمد صلاح يثير جدلا بسبب "قصة شعره" الجديدة... كيف علق أصدقاؤه عليها

أثار اللاعب المصري الدولي، نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي، محمد صلاح، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب قصة شعره الجديدة.

فاجأ صلاح جمهوره، أمس الأربعاء، بصورة له بعد قص شعره من جانبي رأسه، ما جعل العديد من متابعيه يتفاعلون مع مظهره الجديد.

كما تباينت رود الفعل على تسريحة صلاح الجديدة، إذ طالبه بعض المتابعين بالعودة إلى قصة شعره المميزة، فيما أشاد البعض الآخر بشكله الجديد.

نعييييييما بطل انجلترا ومفخرتنا

كلش حلو المظهر الجديد عليك وتستقبل العيد بي 👌☺

يلا ارتاح واخزن طاقه للموسم الجديد نريده نار وأهداف والقاب يا محبوبنا...💙👑 — safa kadhim 🇮🇶 (@safakadhim87) July 29, 2020

جميل بكل حالاتك ❤️❤️❤️❤️❤️ — #ناصر_بطل_البريمرليغ (@i_NSR) July 29, 2020

سعيد الهوى من اسكندريه لوك صلاح الجديد 😂😂 pic.twitter.com/aWuubHDQI1 — sayed ewayn (@AwyeanSayed) July 30, 2020

ولفتت قصة شعر محمد صلاح أنظار عدد من أصدقائه، ومنهم لاعب النادي الأهلي المصري، سعد سمير، الذي علق ساخرا: "الأكونت اتسرق ولا إيه"، في إشارة إلى أنه أصبح لا يعرف صلاح بعد قص شعره.

الأكونت اتسرق ولا ايه @MoSalah — Saad Samir (@SSamir) July 29, 2020

كما علق زميله حارس ليفربول البرازيلي، أليسون بيكر: "أخيرا".

Finaly 😬👏🏼 — Alisson Becker (@Alissonbecker) July 29, 2020

وكان محمد صلاح، احتفل مع زوجته وابنتيه، بفوز فريقه "ليفربول" بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يذكر أن صلاح يعيش لحظات مميزة هذه الأيام بعد رفع فريقه لكأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.

واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" ضد تشيلسي مساء الأربعاء قبل الماضي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 5-3، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.