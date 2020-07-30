محمد صلاح يثير جدلا بسبب "قصة شعره" الجديدة... كيف علق أصدقاؤه عليها

فاجأ صلاح جمهوره، أمس الأربعاء، بصورة له بعد قص شعره من جانبي رأسه، ما جعل العديد من متابعيه يتفاعلون مع مظهره الجديد.
July 29, 2020
كما تباينت رود الفعل على تسريحة صلاح الجديدة، إذ طالبه بعض المتابعين بالعودة إلى قصة شعره المميزة، فيما أشاد البعض الآخر بشكله الجديد.
نعييييييما بطل انجلترا ومفخرتنا— safa kadhim 🇮🇶 (@safakadhim87) July 29, 2020
كلش حلو المظهر الجديد عليك وتستقبل العيد بي 👌☺
يلا ارتاح واخزن طاقه للموسم الجديد نريده نار وأهداف والقاب يا محبوبنا...💙👑
جميل بكل حالاتك ❤️❤️❤️❤️❤️— #ناصر_بطل_البريمرليغ (@i_NSR) July 29, 2020
سعيد الهوى من اسكندريه لوك صلاح الجديد 😂😂 pic.twitter.com/aWuubHDQI1— sayed ewayn (@AwyeanSayed) July 30, 2020
ولفتت قصة شعر محمد صلاح أنظار عدد من أصدقائه، ومنهم لاعب النادي الأهلي المصري، سعد سمير، الذي علق ساخرا: "الأكونت اتسرق ولا إيه"، في إشارة إلى أنه أصبح لا يعرف صلاح بعد قص شعره.
الأكونت اتسرق ولا ايه @MoSalah— Saad Samir (@SSamir) July 29, 2020
كما علق زميله حارس ليفربول البرازيلي، أليسون بيكر: "أخيرا".
Finaly 😬👏🏼— Alisson Becker (@Alissonbecker) July 29, 2020
وكان محمد صلاح، احتفل مع زوجته وابنتيه، بفوز فريقه "ليفربول" بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
يذكر أن صلاح يعيش لحظات مميزة هذه الأيام بعد رفع فريقه لكأس الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.
واحتفل ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة هذا الموسم على ملعب "أنفيلد" ضد تشيلسي مساء الأربعاء قبل الماضي، وهي المواجهة التي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 5-3، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.
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