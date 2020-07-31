مصارع يكشف سر تفوق الرياضيين الروس على الأمريكيين

ووفقا ليان، فإن الظروف المعيشية القاسية في روسيا تمنح ميزة للرياضيين. وقال: "على سبيل المثال، الرجال من هناك (من الولايات المتحدة الأمريكية) يتلقون استشارات نفسية خاصة من قبل أخصائيين في الرياضة. وأشار المصارع، نحن هنا لا نذهب إلى علماء النفس لتحفيزنا على التدريب.

وأضاف، أن الروس "لا يحتاجون لهذا (استشارات نفسية) فلديهم الدافع الكافي للحياة، وأنهم يملكون تجربة حياتية غنية". وأكد يان، أن سماع الأحاديث عن الموضوع هو أمر مضحك بالنسبة له".

Петр Ян против Жозе Альдо UFC 251 нокаут 12 июля 2020 HD https://t.co/1IA1hJF0sC https://t.co/TMEF0mb3wm — West News - Центр СМИ, Науки , Культуры&Sport! (@tw_sha) July 16, 2020

في وقت سابق، فاز يان على البرازيلي خوسيه ألدو في نزال على حزام البطولة في الوزن الخفيف. وقد تفوق عليه بضربة قاضية في الجولة الخامسة يوم 12 يوليو/ تموز، والآن هناك 15 انتصارا في حصيلة يان وهزيمة واحدة في "إم إم إي" ولا هزائم في "يو إف سي".