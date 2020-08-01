"أستطيع اللعب بنفس المستوى حتى سن الـ 50"...زلاتان يستعين بتصريح قديم

أعاد السويدي المتألق في صفوف ميلان الإيطالي، في الفترة الأخيرة، زلاتان إبراهيموفيتش، تصريحا سابقا كان قد صرح به.

السويدي صاحب الـ38 عاما استعان بتصريح سابق له، ناشرا له على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد تألقه في الآونة الأخيرة برفقة فريقه الإيطالي، والذي قال فيه: "أستطيع تقديم اللعب بنفس مستواي حتى سن الـ 50"، ليعيد التغريدة بعنوان "اتفق مع زلاتان".

I agree with Zlatan pic.twitter.com/Dj77qwCraW — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 31, 2020

يذكر بأن السويدي انضم للروسونيري، في يناير/كانون الثاني الماضي، بعقد يمتد لـ 6 أشهر، ومنذ ذلك الوقت سجل 10 أهداف وصنع 5 أخرى، خلال 19 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل ميلان المرتبة السادسة في بطولة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة.