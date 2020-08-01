عرض فلكي ينتظر ميسي إذا قرر مغادرة برشلونة

ذكرت تقارير إعلامية أن عرضا فلكيا ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إذا قرر مغادرة فريقه برشلونة، في نهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر إلى أن إنتر ميلان الإيطالي مستعد لتقديم 260 مليون يورو إلى ميسي إذا قرر مغادرة برشلونة هذا العام.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق أن قصة الولاء، التي جمعها ميسي البالغ من العمر 33 عامًا، في برشلونة، قد تنتهي قريبًا، بعد أن أوقف المفاوضات لتجديد عقده، الذي سينتهي بعد عام.

ووفقًا لصحيفة "thesun" الإيطالية، سيقترح إنتر عقدًا مع ميسي لمدة 4 سنوات، والذي سيعطي ميسي راتبًا سنويًا صافًيا قدره 50 مليون يورو، إذا وافق ليو على العرض، فإن صافي ربح ميسي سيكون أعلى من منافسه كريستيانو رونالدو، الذي يحصل على 13 مليون يورو سنويا مع يوفنتوس.

يشاع أن رئيس إنتر ميلان، ستيفن زانغ، قد أجرى بالفعل محادثات مع ممثلي ميسي، وتحدث إلى رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو.