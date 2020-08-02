جاتوزو: لن أتمكن من إيقاف ميسي سوى في أحلامي وعندما ألعب بلايستيشن

أكد المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو، مدرب نادي نابولي، على قيمة اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة قبل مواجهة الفريقين بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإيطالي بطريقة ساخرة حول إمكانية مراقبة ميسي خلال المباراة المُقبلة قائلاً: "باستطاعتي مراقبة ميسي في أحلامي فقط"، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

وواصل جاتوزو تصريحاته حول إيقاف ميسي: "لعبت مع نجلي مباراة بلايستيشن واخترت نابولي في مواجهة برشلونة وحاولت إيقافه بهذه المواجهة".

وأكمل: "أيضًا حاولت إيقاف ميسي وأنا لاعب في ميلان حين كان وزني أقل 10 أو 15 كيلوغرام عن الآن".

وتطرق جاتوزو للحديث عن جاهزية لورينزو إنسيني للمباراة المقبلة وقال: "إنسيني تحدث للطبيب، وسنقيم الأمر خلال الـ48 ساعة المقبلين بعد الحصول على نتيجة الاختبارات، الإصابة ليست خطيرة في اعتقادي".