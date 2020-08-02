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    عداء

    تأكيد إصابة عداء جنوب أفريقي شهير بفيروس كورونا

    © REUTERS / JOHN SIBLEY
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    أكدت تقارير صحفية عالمية أن عداء جنوب أفريقي شهير أصيب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    قالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن عداء جنوب إفريقيا ويد فان نيكيرك، البطل الأولمبي في سباق 400 متر خضع لفحص في إيطاليا للكشف عن عدوى “كوفيد-19” في الأسبوع الماضي.

    الرياضي الفرنسي باسكال مارتينو لاغارد، بعد سباق 110 متر مع حواجز للرجال، في بطولة الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى في برلين
    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
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    وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن نتيجة اختبار إصابة العداء الجنوب أفريقي، جاءت إيجابية.

    وكان من المقرر أن ينافس فان نيكيرك في لقاء في مدينة تريستي الإيطالية في أول مشاركة له خارج بلاده منذ عام 2017 بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.

    وكان فان نيكيرك، 28 عاما، توج بالذهبية الأولمبية قبل أربعة أعوام في ريو دي جانيرو البرازيلية، عندما سجل رقما قياسيا عالميا جديدا بلغ 43.03 ثانية.

    وقال بيت فاز زيل، مدير أعمال فان نيكيرك للصحيفة الإيطالية "لا أعرف كيف حدث هذا؟! تدرب ويد طوال الأسبوع، ولم تظهر عليه أي أعراض، حتى بعد أن جاءت النتيجة إيجابية. لم ترتفع درجة حرارته".

    ​وتعرض فان نيكيرك لإصابة خطيرة في الركبة خلال المشاركة في مباراة خيرية للرجبي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أجبرته على الغياب عن العديد من بطولات ألعاب القوى، لكنه بدأ في العودة في فبراير/شباط الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, ألعاب قوى, سباق, عداء, جنوب أفريقيا
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