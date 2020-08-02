إشارة واضحة من كريستيانو رونالدو بشأن مستقبله مع يوفنتوس

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الجدل حول مستقبله مع ناديه، عقب تتويجه مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثانية.

وكتب رونالدو، عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "سعيد بتحقيق آخر لقبين، من 9 تتويجات متتالية بالدوري الإيطالي ليوفنتوس".

View this post on Instagram One more! 🏆 It’s not a bad habit 😉 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 2, 2020 at 1:20am PDT

وأضاف "يبدو الأمر سهلا، لكنه ليس كذلك.. عاما بعد عام بالموهبة والتفاني والعمل الجاد، يمكنك تحقيق أهدافك، وأن تكون أفضل من ذي قبل.. دعنا نذهب للتتويج الثالث".

ويأمل يوفنتوس أن يقوده رونالدو للقب الثالث في تاريخ النادي، بعد أن حقق النجم البرتغالي اللقب 5 مرات، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد، و4 مع ريال مدريد. وسجل رونالدو 35 هدفا وصنع 7 في 45 مباراة مع يوفنتوس الموسم الحالي.