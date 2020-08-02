حقيقة استغناء الأهلي المصري عن "كهربا" وانتقاله للدورى السعودى

كشفت تقارير صحفية سعودية عن رغبة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب الدولي المصري محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي المصري الحالي.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن مصادر لها، أن كهربا قد يكون الصفقة الجديدة لنادي النصر.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وكيل أعمال كهربا، والذي أكد امتلاك اللاعب عرضا للعودة إلى الدوري السعودي وبالتحديد من نادٍ عاصمي.

ولكن موقع "اليوم السابع" المصري، نقل عن مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، قوله إنه "كانت هناك رغبة فى السماح لكهربا بالخروج معاراً فى الموسم الجديد، حال تلقيه عرضاً مناسباً خارج مصر، خاصة أنه لم يكن لاعباً أساسياً ومحورياً فى تفكير السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.

وأكد المصدر أن النظرة لكهربا تغيرت بشكل كبير مؤخرا، خاصة بعد تألقه فى المباريات الودية التى خاضها الأهلى أمام سموحة والجونة ليصبح واحداً من أهم اللاعبين الذين ينوى فايلر الاعتماد عليهم الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن فايلر أوصى بتدخل الإدارة لرفع أو تخفيف عقوبة الإيقاف المحلي عن كهربا تمهيداً للاستعانة به فى مباريات بطولة الدوري العام، ومن ثم الاعتماد عليه فى نهائيات بطولة دورى أبطال أفريقيا نظرا للحاجة لخدماته.

ويمتلك كهربا تجربة سابقة في الدوري السعودي للمحترفين، حيث لعب بقميص الاتحاد بعد أن لعب فيه عامين، في الفترة من 2016 إلى 2018، وشارك معه في 53 مباراة رسمية، سجل خلالها 24 هدفا، وصنع 9 آخرين، وقاد الفريق للتتويج بثنائي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.