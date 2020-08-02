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    جماهير الهلال السعودي

    الدوري السعودي لكرة القدم يستأنف نشاطه الثلاثاء بقمة "الهلال والنصر"

    © AFP 2020 /
    رياضة
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    يستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مبارياته بعد غدٍ الثلاثاء، بانطلاق الجولة الـ 23، والتي تأتي عقب توقف البطولة لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة كورونا.

    فإلى جانب أن المباريات ستقام في غياب تام للجماهير، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن دليل إرشادي شامل يحتوي على كافة الإجراءات والاحتياطات التي سيتم تطبيقها خلال المباريات الـ 64 المتبقية من الموسم الكروي.

    وبحسب الدليل الإرشادي، سيتقيد اللاعبون بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل غرف تغيير الملابس، وليس ذلك فحسب، بل سيلتزم المتواجدون بجوار وداخل غرف الملابس بتجنب الازدحام، كما سيتجنب جميع المتواجدين بما فيهم اللاعبين المصافحة.

    اللاعب المصري محمود كهربا
    © AFP 2020 / NICOLAS ASFOURI
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    أما في فترة الإحماء قبل المباريات، فيوصي الدليل الإرشادي لعودة مباريات الدوري بدخول الأفراد المصرح لهم فقط إلى منطقة الملعب المستضيف للمباراة، وفيما يخص الأفراد المتواجدين خارج حدود المستطيل الأخضر، فسيتوجب على المدربين وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية وحكام الفار ارتداء الكمامات طوال الوقت.

    ومن أجل تطبيق أقصى درجات التباعد خلال المباريات، فسيستخدم كل فريق مدخل خاص إلى أرض الملعب حسب إمكانيات كل ملعب، إضافة إلى ذلك، فسيكون من الممنوع العناق والمصافحة بين اللاعبين قبل وبعد المباراة أو عند الاحتفال بالأهداف، ولن يٌسمح بالبصق والمضمضة داخل ساحة الملعب قبل وأثناء وبعد المباراة وكذلك الحال بالنسبة لتبادل القمصان بين اللاعبين، كما سيرتدي القائمين على جمع الكرات الكمامات طوال الوقت.

    وستطبق الإجراءات الاحترازية كذلك على وسائل الإعلام والصحفيين المشاركين في تصوير وتغطية المباريات، كما سيُمنع تواجدهم في ممرات وغرف اللاعبين والحكام قبل وبعد وأثناء المباراة.

    وبينما تتبقى 8 جولات على نهاية البطولة، فلا يزال صراعي القمة والقاع في الملعب، حيث يواصل الدوري مبارياته بالجولة 23 والتي تشهد قمة ديربي الرياض بين الهلال متصدر الترتيب والنصر حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني بفارق 6 نقاط، وبالتالي سيكون لنتيجة المباراة تأثيراً مباشراً على حسم اللقب.

    ومن المقرر أن تنتهي البطولة في 9 سبتمبر المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للتحضير للموسم الجديد 2020-2021 الذي سينطلق في 16 أكتوبر القادم.

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