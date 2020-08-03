السعال أو العطس في الملعب قد يكلف اللاعب الطرد من المباراة... تعليمات جديدة للحكام

نشرت تقارير صحفية عالمية إرشادات جديدة أصدرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لحكامه، قبل بداية الموسم الجديد.

ولفت موقع "يورو سبورت" الرياضي إلى أن تلك الإرشادات أبرزها أن اللاعبين الذين سيتعمدون السعال أو العطس عمدا على اللاعبين المنافسين أو الحكام سيتم إشهار البطاقة الحمراء أو الصفراء في أوجههم.

وأشارت الإرشادات إلى أن تلك التوجيهات في وسط جائحة "كوفيد 19"، رسالة بأن الإجراءات الاحترازية لا ينبغي الاستهانة بها.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن تلك الإرشادات سيتم تطبيقها على كل الحكام في جميع مستويات اللعبة ولكل المراحل.

وأردف الاتحاد "يجب أن يتخذ الحكام قرارا تأديبيا بحق أي لاعب يقف بصورة متعمدة من مسافة قريبة ويسعل في وجه اللاعب الخصم أو الحكم".

واستدرك بقوله "الجريمة ستندرج تحت بند: استخدام لغة و/أو إيماءات مسيئة أو مهينة".

واستمر بقوله "إذا لم تكن الواقعة شديدة وفجة بما يكفي لتكون مبررا للطرد، يمكن إصدار تحذير بشأن سلوك غير رياضي يظهر عدم احترام اللعبة".

ولكن قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "يجب ألا يتطلع الحكام لمعاقبة السعال الروتيني، ويجب أن يذكر الحكم اللاعبين بتجنب البصق على الأرض، على الرغم من أنه ليس مدرجا كشكل من أشكال سوء السلوك".