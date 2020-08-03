بسبب كورونا.. إجراءات صارمة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وتتيح التعليمات الجديدة للحكام معاقبة اللاعبين الذين يتعمدون السعال في وجه منافسيهم أو الحكام بالبطاقة الصفراء أو الطرد.

ومن المقرر أن يتم تطبيق التعليمات الجديدة على الفور بحسب وكالة "رويترز

".

وجاء في وثيقة الاتحاد الجديدة الموجهة للحكام، إنه يتعين على الحكام اتخاذ قرار "عندما يتأكد الحكم بأن شخصا ما سعل وبصورة متعمدة ومن مسافة قريبة في وجه لاعب منافس أو في وجه أحد حكام المباراة".

وأوضحت الوثيقة أن المخالفة ستعامل وكأنها إساءة لفظية أو تصرف مسيء أو الاثنين معا.

ولن يتعين على الحكام معاقبة اللاعبين على السعال "الروتيني" وعليهم تذكير اللاعبين بضرورة تجنب البصق على الأرض رغم أن هذا لا يعتبر مخالفة أو سوء تصرف.