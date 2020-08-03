تقارير: ليفربول يقترب من التعاقد مع نجم الجزائر

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع المدافع الجزائري عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس الإسباني، بحسب تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن عقد ماندي مع فريقه الحالي ينتهي العام المقبل.

وأضافت الصحيفة أن بيتيس يرغب في الاستفادة على المستوى المادي من مدافعه الجزائري، بدلا من خسارته بدون مقابل بعد انتهاء عقده.

Liverpool ‘closing in’ on the signing of Aissa Mandi, according to reports#LFC https://t.co/Pxjakhbx11 pic.twitter.com/x0ev8T274Z — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) August 3, 2020

وقدم صاحب الـ28 عاما موسما جيدا في الدوري الإسباني، لافتا له أنظار العديد من الفرق الكبيرة في أوروبا.

يذكر أن ماندي انضم إلى ريال بيتيس قادما من ستاد ريمس الفرنسي في عام 2016، وشارك مع الفريق 95 مباراة وسجل أربعة أهداف.