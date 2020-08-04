عقب وفاة والده... حبيب نورمحمدوف يختار مدربه الجديد

يلتقي نجم اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC وبطل الوزن الخفيف في الاتحاد حبيب نورمحمدوف مع مدرب فنون القتال الشهير خافيير مينديز الشهر المقبل، حيث يستعد للعودة إلى الحلبة.

ومن المقرر أن يواجه النجم غير المهزوم، منافسه جوستين غايتجي، هذا العام، بحسب صحيفة "ذا صن".

ووفقا لما قاله رئيس UFC دانا وايت، من المتوقع أن تكون هذه المواجهة هي الحدث الرئيسي لعرض UFC 253 القادم.

Khabib has a schedule in mind for his next — and perhaps final — two fights 📆



(via @TeamKhabib) pic.twitter.com/CvoBhjA4gt — ESPN MMA (@espnmma) July 29, 2020

وكان والد حبيب ومدربه، قد دخل في غيبوبة شهر مايو/أيار الماضي، في العاصمة الروسية موسكو.

وخضع والد حبيب لعملية جراحية طارئة مع استقرار حالته، لكنه توفي الشهر الماضي.