أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله

أعلن إيكر كاسياس حارس مرمى وقائد منتخب إسبانيا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2010، اعتزاله في عمر الـ39 عاما.

وأنهى قائد ريال مدريد السابق فترة خمس سنوات قضاها مع بورتو البرتغالي بعد انتهاء عقده في يوليو/تموز الماضي.

وعانى كاسياس من أزمة قلبية خلاق حصة تدريبية العام الماضي، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ أبريل/نيسان 2019.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

وغرد كاسياس عبر حسابه على تويتر: "الشيء المهم هو الطريق الذي تسير فيه والأشخاص الذين يرافقونك، وليس إلى أن يأخذك الطريق لأن ذلك يأتي بالعمل والجهد وحده.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكنني القول دون تردد إن الطريق الذي سلكته هو الطريق الذي حلمت به.. شكرا".

يذكر أن أسطورة ريال مدريد تولى منصبا في الجهاز الفني لفريق بورتو بداية الموسم الماضي.