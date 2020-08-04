الدوري الألماني جاهز لعودة الجماهير للمدرجات إذا وافقت السلطات

أعلنت رابطة دوري الدرجتين الأولى والثانية الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للسماح بعودة الجماهير للملاعب الموسم المقبل إذا منحت السلطات السياسية في البلاد الضوء الأخضر في وقت لاحق هذا الشهر.