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    المنتخب السوري لكرة القدم مع مدربة الألماني بيرند شتانغه

    كورونا تهز شباك المنتخب السوري... وانتقادات لاذعة لاتحاد الكرة

    © REUTERS / Omar Sanadiki
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    أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان رسمي إصابة عدد من اللاعبين وأعضاء من الكادر الإداري والفني بفيروس كورونا.

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    وقال الاتحاد في بيانه: "كشفت الفحوصات التي أجريت للاعبي منتخبنا الوطني والكادر الفني والإداري يوم أمس الاثنين عن إصابة كل من اللاعبين مارديك مارديكيان ومحمد عنز وأحمد أشقر وأحمد الأحمد، ومن الكادر الفني والإداري عساف خليفة ووسام غيبور ومهند أسعد بفيروس كورونا".

    وبين أنه تم عزل اللاعبين والكادر بشكل كامل بعيداً، عن مقر إقامة الفريق مع توفير الرعاية اللازمة لهم.

    ويقيم المنتخب السوري معسكراً مغلقاً للاعبين المحليين في مدينة حلب، خلال الفترة من 3 آب/ أغسطس المقبل وحتى 8 أيلول/ سبتمبر المقبل، باستثناء اللاعبين المشاركين في دور نصف النهائي لمسابقة كأس الجمهورية.

    وأشار الاتحاد إلى أنه "اتخذ منذ اللحظة الأولى بالمعسكر كل الإجراءات اللازمة لحماية الجميع من خلال تطبيق التعليمات الصحية، وعزل اللاعبين الذين يشعرون بأية أعراض داخل غرفهم مباشرة".

    وتضم قائمة "نسور قاسيون" في حلب كل من "أحمد مدينة، إبراهيم عالمة، حسين الجويد، زكريا حنان، خالد كردغلي، خطاب مشلب، عبد الرزاق المحمد، سعد أحمد، أحمد أشقر، كامل حميشة، محمد عنز، خالد المبيض، محمد ريحانية، ماهر دعبول، وائل الرفاعي، أحمد الأحمد، محمد مالطا، محمد المرمور، كامل كواية، محمد البري، يوسف قلفا، مارديك مردكيان وعلاء الدين الدالي".

    وأكد المنسق الإعلامي للمنتخب السوري هاني سكر لـ "سبوتنيك" تأجيل المعسكر في حلب إلى موعدٍ يحدد لاحقاً، بعد ظهور الإصابات بين اللاعبين والكادر الفني والإداري، وأن المنتخب في طريقه إلى العاصمة السورية دمشق.

    وأضاف أن "أغلب المصابين بالفيروس من اللاعبين والإداريين لم تظهر عليهم أية أعراض، وأجروا التدريبات يوم الإثنين بشكل طبيعي".

    ووجهت انتقادات إلى اتحاد كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الجمهور السوري بسبب عدم قيامه بإجراء فحوصات للاعبين قبل انطلاق المعسكر، حتى لا تزداد رقعة الإصابات بفيروس كورونا.

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    كما طالبت الجماهير بتأجيل مباريات نصف نهائي كأس الجمهورية، والتي تجري يوم الأربعاء منعاً لتفشي الإصابات بين اللاعبين.

    في المقابل قرر الاتحاد السوري لكرة السلة إنهاء الموسم السلوي 2019-2020 لفئتي الرجال والسيدات، معللاً ذلك لإصابة العديد من كوادر كرة السلة بفيروس كورونا.

    ووصل التونسي نبيل معلول يوم الجمعة (25يوليو/آب) إلى سوريا، بعد انقطاع طويل بسبب صعوبات السفر بين البلدان نتيجة انتشار فيروس كورونا.

    وقاد معلول يوم الاثنين أول تدريب للمنتخب السوري وسط حضور 23 لاعباً في محافظة حلب، حيث كان من المقرر إقامة عدد من المعسكرات لـ "نسور قاسيون" خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات السورية، ولكن مع تأجيل المعسكر الحالي تبدو الأمور متجهة نحو المجهول.

    وتعاقد الاتحاد السوري لكرة القدم مع نبيل معلول في آذار/ مارس الماضي، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخ منتخب سوريا.

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