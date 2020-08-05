"صلوا من أجل لبنان"...نجوم وأندية كرة القدم العالمية يتضامنون مع ضحايا انفجار بيروت

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على صفحته الخاصة على تطبيق "إنستغرام" صورة للعلم الللبناني، قائلا: "صلوا من أجل لبنان".
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كما نشر نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، قال فيها: "كل صلواتي تذهب إلى ضحايا هذا الانفجار في بيروت".
🇱🇧🙏🏽😳...— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 4, 2020
Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth.
وعبر حسابه في موقع "تويتر"، نشر النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا الإيطالي صورة معبرة للعلم اللبناني، توسطه شجرة الأرز، بينما كتب في أعلاها وأسفلها باللغة العربية وباللون الأحمر "كلنا بيروت".
🤲🏼❤️ pic.twitter.com/d9qiwDM5pq— Franck Ribéry (@FranckRibery) August 4, 2020
كذلك نشر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي تغريدة مقتضبة كتب فيها كلمة "بيروت" مع رمز للعلم اللبناني وعلامة القلب.
Beyrouth ❤️🇱🇧— Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 4, 2020
كما تفاعل عدد من الأندية الأوروبية مع الحادثة ونشر موقع برشلونة الرسمي على "تويتر"، صورة للعلم اللبناني، وأرفق معه تغريدة جاء فيها: "خالص التعازي والمواساة لجميع المتضررين من انفجار بيروت، قلوبنا معكم".
خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا انفجار #بيروت. قلوبنا معكم 🇱🇧 pic.twitter.com/oi7fMwN3aP— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 4, 2020
ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تغريدة جاء فيها "قلوبنا مع جميع من تأثر بالحادث الأليم في بيروت بلبنان. ابقوا أقوياء".
قلوبنا مع جميع من تأثر بالحادث الأليم في بيروت بلبنان.— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 4, 2020
ابقوا أقوياء ❤️
وكتب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفحته الرسمية على "تويتر": "قلوبنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت".
قلوبنا مع ضحايا التفجيرات التي هزت العاصمة بيروت 🇱🇧— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 4, 2020
وتمنى نادي إنتر الإيطالي السلامة للشعب اللبناني بأكمله، في تغريدة على صفحته الرسمية جاء فيها: "تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة من العاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية من أجل كل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله".
تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة للعاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية لكل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله. #PrayForLebanon 🇱🇧— إنتر (@Inter_ar) August 4, 2020
يذكر بأن انفجارا عنيفا هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، متسببا في سقوط قتلى ومصابين وخسائر مادية كبيرة.
وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي. وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.
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