"يويفا" يضع شروطا جديدة...قيود السفر قد تتسبب في خسارة مباريات أوروبية في الموسم المقبل

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إن الأندية المشاركة في المسابقات القارية في الموسم المقبل قد تخسر مباريات، إذا لم تبلغ الاتحاد بقيود السفر الهادفة لتجنب انتشار عدوى "كوفيد-19".

وأوضح "اليويفا" أنه سينشر قائمة بالقيود المعروفة للسفر بين الدول قبل كل مباراة، ويتعين على الأندية إبلاغ اليويفا بأي قيود إضافية غير معروفة قبل 48 ساعة على الأقل من المباراة وعدم القيام بذلك سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسرا بنتيجة 3-صفر.

وأضاف اليويفا: "إذا أخفق ناد في إبلاغ إدارة اليويفا قبل يومين من المباراة بقيود لم ينشرها الاتحاد سيتحمل النادي المسؤولية وسيتم اعتباره خاسرا".

وأشار "اليويفا" إلى أن النادي الذي سيواجه منافسا غير مسموح له بالسفر للبلد سيتوجب اختيار مكان محايد. وإذا فشل صاحب الضيافة في اقتراح مكان مناسب للعب سيخسر المباراة.

وستطبق القواعد في الأدوار التأهيلية والملحق في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل، بحسب ما نقلت "رويترز".

وستلعب المباريات المتبقية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي بدءا من إياب دور 16، والتي تأجلت بسبب جائحة "كوفيد-19" في مارس/ آذار الماضي، في ملاعب مغلقة لدى أصحاب الضيافة.

وتقام المباريات من دور الثمانية في بطولة مصغرة في البرتغال بينما تقام منافسات الدوري الأوروبي في ألمانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في وقت سابق، أن المباريات المتبقية في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال والدوري الأوروبي ستستضيفها الأندية على ملاعبها، وأن مواجهتي إنتر ميلان أمام خيتافي وإشبيلية ضد روما في دور الستة عشر للدوري الأوروبي ستقام من مباراة واحدة في ألمانيا