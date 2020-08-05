هازارد معرض للغياب أمام مانشستر سيتي

أشارت تقارير إعلامية إسبانية الى أن شكوكا تحوم حول جاهزية نجم المنتخب البلجيكي ولاعب نادي ريال مدريد، إيدين هازارد، بنسبة 100 في المئة لخوض لقاء فريقه أمام مانشستر سيتي في إياب الدور الـ16 من دوري الأبطال.

فبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن شكوكا تساور المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حول الدفع بهازارد أساسيا.

حيث ما زال البلجيكي يعاني من بعض الانزعاجات التي لا تزال موجودة في كاحله الأيمن، مما يجعل خيار الاعتماد عليه منذ البداية فيه خطورة لا يحبذها المدرب الفرنسي.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطة الأساسية للفرنسي، هي الدفع بهازارد أساسيا، لكن إن استمر في الشعور بعدم جاهزية هازارد الكاملة فإنه سيفضل أن يقحم فينيسيوس جونيور عوضا عنه في مركز الجناح الأيسر، والاعتماد على البلجيكي كخيار بديل في الشوط الثاني.

وأكدت الصحيفة أنه لا يوجد أي مشاكل حول من سيشغل الجهة اليمنى، والتي سيكون جاهزا فيها ماركو أسينسيو بعدما أثبت تفوقه على رودريغو مؤخرا.

على أن يكون الفرنسي بنزيما كمهاجم صريح.

أما خيار الاعتماد على جاريث بيل أو لوكاس فاسكيز فيبدو بعيدا للغاية، ويبقى حاليا التفكير كله في من سيبدأ في الجبهة اليسرى، الأفضلية تظل لهازارد لكن الإصابة هي الحائل الوحيد أمام تأكيد ذلك.

يذكر بأن النادي الملكي يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين على كتيبة بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد للتأهل إلى ربع النهائي بعد الهزيمة ذهابا في فبراير/شباط الماضي، بهدفين لهدف بسانتياغو برنابيو.