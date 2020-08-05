حسام عاشور: تركي آل الشيخ يعشق الأهلي أكثر من مسؤوليه... فيديو

تحدث اللاعب المصري حسام عاشور، قائد النادي الأهلي السابق، مجددا، عن أزمته مع النادي الأهلي.

وقال عاشور، في تصريحات لفضائية "النهار" المصرية، إنه لم يكن يريد أن يتحدث عن الأزمة، "ولأن حق الجماهير المعرفة قرر الحديث".

وأضاف "فوجئت أثناء حضوري اجتماع لجنة التخطيط بأنهم يخبروني بأن المدرب السويسري لا يريدني الموسم المقبل وأن هذا العام هو الأخير لي مع الفريق".

وتابع "وقتها لم أستوعب ما حدث خاصة وأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لم يخبرني بذلك، وبعدها طلب مهلة للرد على عروض النادي الأهلي خاصة وأن القرار صعب وليس سهلا".

وأكد عاشور "وافقت على الاعتزال وإقامة مباراة وتم إخباري بأن تركي آل الشيخ هو من سيقوم بتحمل مصاريف إقامة المهرجان".

وقال كابتن النادي الأهلي السابق "طلبت التواصل مع تركي آل الشيخ مباشرة وحدث ذلك بموافقة النادي، وفي أول مكالمة بيني وبينه أخبرني بأن كل طلباتي مجابة، وفجأة انقطعت الاتصالات بيني وبين النادي الأهلي ولم أجد أحد يجيب على تساؤلاتي".

وأشار عاشور إلى أن "تركي آل الشيخ يحب النادي الأهلي أكثر من بعض العاملين فيه الذين يدعون ذلك"، لافتا إلى أنه يتعرض لحملة ممنهجة لا يعرف سبببها وسيقوم بسرد كل تفاصيل الأزمة خلال الفترة المقبلة.