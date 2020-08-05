فيديو... الهلال يستأنف الدوري السعودي بالفوز على النصر 4-1

أمطر الهلال شباك مضيفه النصر مع عودة الدوري السعودي عقب غياب، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 23 من المسابقة.

سجل رباعية الزعيم سيباستيان جيوفينكو وبافيتمبي جوميز (هدفين) وكارلوس إدواردو في الدقائق 35 و54 و60 و80، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد سلطان الغانم في الدقيقة 45.

بهذه النتيجة هيمن الهلال على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 45 نقطة.