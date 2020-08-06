برشلونة قريب من إغلاق صفقة انتقال كوتينيو

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى قرب إنهاء صفقة انتقال البرازيلي كوتينيو من برشلونة الإسباني إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبحسب صحيفة Diario Sport الإسبانية، فإن المفاوضات بين برشلونة وأرسنال الإنجليزي قد وصلت لمراحل متقدمة، بشأن انتقال البرازيلي.

وأشارت إلى أن النادي الإسباني متفائل في إغلاق صفقة لاعبه صاحب الـ28 عاما بأسرع وقت مع النادي الإنجليزي.

وتحدث عدد من التقارير، في وقت سابق، عن تقديم أرسنال عرضا للحصول على خدمات البرازيلي بعقد استئجار، ومشاركة ناديه الإسباني في دفع راتبه.

كما تم الحديث عن انتقال كوتينيو إلى صفوف أرسنال مقابل حصول برشلونة على خدمات لاعب أرسنال الشاب ماتيو جيندوزي، بالإضافة لـ9 مليون جنيه إسترليني.

يذكر بأن البرازيلي لعب في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، على سبيل الإعارة، وشارك في 23 مباراة، وفي رصيده 8 أهداف و6 تمريرات حاسمة.