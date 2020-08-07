استبعاد محمد صلاح من جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي... فيديو

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن موسم 2019-2020، وشهدت القائمة غياب المصري محمد صلاح نجم ليفربول لأول مرة منذ انضمامه للفريق الإنجليزي.

وشهدت القائمة تواجد ترينت أليكسندر أرنولد المرشح أيضا لجائزة أفضل لاعب شاب، وزميليه جوردان هندرسون وساديو ماني من ليفربول، كما يتواجد كيفين دي بروين من مانشستر سيتي وداني إينجز من ساوثهامبتون ونيك بوب حارس بيرنلي وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

An incredible season had by all 🙌



But only one can be the @EASPORTSFIFA Player of the Season!



Get voting: https://t.co/hqowajnv9y#PLAwards pic.twitter.com/7Nqvpkycst — Premier League (@premierleague) August 7, 2020

وضمت القائمة أسماء 7 نجوم من الموسم الماضي، وسيستمر التصويت لهم حتى يوم الاثنين الموافق 10 من شهر أغسطس/آب الجاري.

وسيتم إعلان التصويت بجانب تصويت 20 قائدا للفرق المنافسة في الموسم بجانب لجنة من خبراء كرة القدم لتقرير الفائز بالجائزة.

وكان ليفربول قد توج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، هذا الموسم، بعد غياب دام 30 عاما، حيث استطاع أن يحصد اللقب الـ19 في تاريخه والأول بالمسمى الجديد.

كما احتل اللاعب المصري محمد صلاح، المركز الرابع في ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 19 هدفا، بينما فاز جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بلقب هداف البطولة، برصيد 23 هدفا.