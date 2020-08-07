سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري

تعرض منزل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، لسرقة.

أعلنت زوجة الخطيب عبر حسابها بموقع "فيسبوك" عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية.

وكتبت زوجة الخطيب "يعني لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيء".

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مصدر، قوله إن الخطيب حرر محضرا في قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة حي الأشجار، في السادس من أكتوبر، غرب القاهرة.

وأضاف المصدر أن "الخطيب فوجئ عقب عودته برفقة أسرته من الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله"، مشيرا إلى أن "الشرطة تجري حاليا معاينة لمنزل الخطيب لتحديد الجاني والمسروقات".