زيدان يكشف مصيره مع ريال مدريد عقب توديع دوري الأبطال

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، عدم نيته الرحيل عن منصبه عقب الهزيمة أمام مانشستر سيتي في دور الستة عشر من دوري الأبطال والخروج من المسابقة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي خسرها أمام مضيفه مانشستر سيتي 1-2 في إياب الدور ثمن النهائي: "أنا الآن مدرب ريال مدريد، ما لم يحدث شيء غير عادي. لستم بحاجة إلى طرح المزيد من الأسئلة حول مستقبلي".

وأضاف زيدان الذي عاد لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية "سنحصل جميعا على فترة راحة، ثم نعود ونستعد للموسم المقبل".

#UCL El #CityRealMadrid ya ha terminado, nadie sobre el césped del Etihad... excepto estos dos grandes entrenadores, ¿de qué charlarían Zidane y Guardiola al término del partido de Champions?



🎥 @miguelangelara pic.twitter.com/mwkwVxU5Pi — MARCA (@marca) August 7, 2020

وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها ريال مدريد من الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية تحت قيادة زيدان.

وكان زيزو قد قاد الفريق الملكي للتتويج بلقب دوري الأبطال ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.