تحديد هوية المتهمين في قضية سرقة منزل محمود الخطيب

أطلقت الجهات الأمنية في مديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، دوريات الشرطة لإلقاء القبض على المتهمين بسرقة منزل رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، في مدينة 6 أكتوبر.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن الأجهزة الأمنية ستضبط المتهمين خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي أول تعليق منه على واقعة السرقة، قال الخطيب لرجال المباحث، إنه كان في إحدى المناطق الساحلية لقضاء إجازة رفقة عائلته، وتفاجأ بعد عودته بسرقة المنزل.

وأضاف الخطيب أنه لم يكن هناك أحد في المنزل وقت وقوع السرقة.

وتعرض منزل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، أمس الجمعة، للسرقة.

وأعلنت زوجة الخطيب عبر حسابها بموقع "فيسبوك" عن سرقة منزلهما، خلال الساعات الماضية.

وكتبت زوجة الخطيب "يعني لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد الله إن مكانش في حد في البيت وقتها.. نحمد الله على كل شيء".

ونقل موقع "اليوم السابع" عن مصدر، قوله إن الخطيب حرر محضرا في قسم شرطة 6 أكتوبر بعد سرقة منزله بمنطقة حي الأشجار، في السادس من أكتوبر، غرب القاهرة.

وأضاف المصدر أن "الخطيب فوجئ عقب عودته برفقة أسرته من الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي، بسرقة العديد من محتويات منزله"، مشيرا إلى أن "الشرطة تجري حاليا معاينة لمنزل الخطيب لتحديد الجاني والمسروقات".

وبفحص محتويات المنزل، تبين سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية وهاتف ذكي، ومجموعة من الإكسسوارات الحريمي وحاسب لوحي "آيباد".