رئيس نادي الزمالك المصري يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ بعد وعكته الصحية

وجه رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، رسالة إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آلشيخ، بعد مرور بوعكة صحية.

وقال منصور إن "رسالتنا إلى تركي آل الشيخ أننا نود الاطمئنان على صحته، ونقول له حمدا لله على سلامتك، أجريت اتصالا هاتفيا به للاطمئنان على صحته"، بحسب موقع "يلا كورة" المصري.

وتابع رئيس نادي الزمالك: "تركي آل الشيخ يعلم جيدا من حمله على الأعناق وفوق الرؤوس في مصر، وتم استقباله بشكل يليق به، ومن تعامل معه بشكل آخر".

وجاءت رسالة مرتضى منصور خلال جلسته مع مسؤولي المجموعات "الزملكاوية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ كان الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي المصري.

​ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر مقربة من المستشار تركي آل الشيخ، بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري، إن حالته الطبية مستقرة حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن الفريق الطبي لا يزال يتابع حالة تركي آل الشيخ، والفحوصات تحدد المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول السعودي يجري حاليا متابعات دورية لحالته الصحية مع فريقه الطبي في نيويورك.

وأردف تركي آل الشيخ، بقوله: "شعر المستشار ببعض الآلام في الفترة الماضية، فقرر السفر وإجراء فحوصات طبية".

وكان تركي آل الشيخ قد نشر تغريدة، أثارت القلق حول حالته الصحية.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدته: "شكراً أنا بخير والحمدالله"، ونشر عدد كبير من المشاهير والفنانين تغريدات للاطمئنان على صحته.

وتدهورت الحالة الصحية لرئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، حيث تم نقله على وجه السرعة إلى أمريكا لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لآخر التقارير، فإن آل الشيخ وصل إلى مدينة نيويورك مع طاقم طبي، الذي كان يشرف عليه، لمتابعة حالته الصحية.

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ قد تعرض لوعكة صحية في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تم نقله إلى أمريكا لإجراء عدة عمليات في أحد مستشفيات نيويورك.