رغم فوز برشلونة..ميسي يرفض مصافحة لاعب نابولي

رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، مصافحة لاعب نابولي، اليوناني كوستاس مانولاس، عقب إطلاق صافرة النهاية في اللقاء الذي جمع برشلونة بنابولي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

فبحسب ما نقلت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن مانولاس مد يده لمصافحة ميسي، لكن الأخير رد بكلمة "لا"، مواصلا طريقه نحو غرفة تبديل الملابس، بينما ظهرت حالة الاستياء على وجه المدافع اليوناني.

🎙️ @Alfremartinezz



"Manolas le ha ido a dar la mano a Messi pero este le ha dicho que no".



📻 https://t.co/RnYNgU2rXE pic.twitter.com/TMtoWF6z4d — El Transistor (@ElTransistorOC) August 8, 2020

ولم تذكر الإذاعة سبب رفض الأرجنتيني مصافحة المدافع اليوناني، الذي اشتهر بتصريحاته ضد برشلونة منذ هدفه بقميص روما في شباك الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال قبل عامين، والذي أدى لإقصاء برشلونة من دوري الأبطال.

كما وأدلى اليوناني بتصريحات قبل اللقاء حول الطريقة التي يمكن من خلالها إيقاف خطورة الأرجنتيني، دون الخوف من موهبته.

يذكر أن برشلونة سيواجه بايرن ميونيخ في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل في العاصمة البرتغالية لشبونة، بمباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب كما درجت العادة، بناء على قرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا".